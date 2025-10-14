Lukaku e suo fratello esclusi dai funerali del padre | Ci sentiamo sotto ricatto dalla famiglia

Lukaku ha raccontato perché non ha potuto dare l'ultimo saluto al padre, sepolto a Kinshasa: "Alcuni membri della famiglia non lo hanno voluto, ora capiamo tutto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lukaku e suo fratello esclusi dai funerali del padre: “Ci sentiamo sotto ricatto dalla famiglia” - Lukaku ha raccontato perché non ha potuto dare l'ultimo saluto al padre, sepolto a Kinshasa: "Alcuni membri della famiglia non lo hanno voluto, ora ... Lo riporta fanpage.it

Lukaku, i funerali del padre non si svolgeranno in Belgio: «Abbiamo fatto di tutto per riportarlo in Europa» - Come forse saprete, avevamo programmato di celebrare i funerali di mio padre questo venerdì, ma a causa di alcune decisioni prese ... Secondo msn.com