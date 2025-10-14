Lukaku denuncia choc | Estorsioni familiari il funerale di papà non si terrà in Belgio

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. I due fratelli indignati dopo la scomparsa del genitore Un dramma familiare che si consuma nel dolore del lutto. Con un post congiunto sui social media, Romelu e Jordan Lukaku hanno gettato un’ombra di tristezza e indignazione sulla scomparsa del loro padre, l’ex calciatore Roger. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lukaku denuncia choc estorsioni familiari il funerale di pap224 non si terr224 in belgio

© Calcionews24.com - Lukaku, denuncia choc: «Estorsioni familiari, il funerale di papà non si terrà in Belgio»

Approfondisci con queste news

lukaku denuncia choc estorsioniLukaku, denuncia shock sul padre: "Estorsioni bloccano il funerale" - Con un post congiunto denunciano presunte "estorsioni familiari" e "sabotaggi" da Kinshasa ch ... Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Denuncia Choc Estorsioni