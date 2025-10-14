Lukaku denuncia choc | Estorsioni familiari il funerale di papà non si terrà in Belgio
. I due fratelli indignati dopo la scomparsa del genitore Un dramma familiare che si consuma nel dolore del lutto. Con un post congiunto sui social media, Romelu e Jordan Lukaku hanno gettato un’ombra di tristezza e indignazione sulla scomparsa del loro padre, l’ex calciatore Roger. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Spazio Napoli. . Il cordoglio di Antonio Conte e di tutto il Napoli a Romelu Lukaku dopo la scomparsa del papà Roger #Lukaku #calcionapoli #antonioconte SSC NAPOLI - facebook.com Vai su Facebook
Lukaku, denuncia shock sul padre: "Estorsioni bloccano il funerale" - Con un post congiunto denunciano presunte "estorsioni familiari" e "sabotaggi" da Kinshasa ch ... Si legge su corrieredellosport.it