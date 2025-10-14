Lukaku contro i familiari per il funerale del padre | Ho capito perché mio padre ci ha allontanato da loro Corsport

Roger Lukaku, padre di Romelu, è morto il 28 settembre a 58 anni a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo. Romelu (Lukaku) e il fratello Jordan hanno pubblicato un post su Instagram per denunciare il comportamento di alcuni familiari. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romelu Lukaku Bolingoli (@romelulukaku) Morte del padre di Lukaku a Kinshasa. Scrive il Corriere dello Sport: “Nel loro messaggio, Romelu e Jordan hanno rivelato che il loro sforzo di rimpatriare la salma in Belgio, dove la cerimonia era stata inizialmente programmata per venerdì a Bruxelles, è stato vanificato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku contro i familiari per il funerale del padre: «Ho capito perché mio padre ci ha allontanato da loro» (Corsport)

