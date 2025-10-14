Luigi Iaquinta | Già a Febbraio agimmo con una diffida Como – Napoli fu resa libera
Luigi Iaquinta, presidente del Comitato Con Te Napoli ha oggi presieduto nella splendida cornice del Circolo Posillipo la conferenza “Giustizia e Libertà per i tifosi del Napoli “. Insieme all’ingegnere, l’avvocato Angelo Pisani, consulente legale del Comitato, il Dott. Saverio Passaretti, presidente dell’Associazione Italiana Club Napoli, l’avvocato Maria Rosaria Pace del Comitato, l’on. Enzo Rivellini del Comitato e il presidente del Circolo Posillipo Dott. Campagnola. Luigi Iaquinta, una nuova diffida in partenza. L’ingegnere Luigi Iaquinta ha aperto la conferenza illustrando le caratteristiche del Comitato “Con Te Napoli”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Diamo il benvenuto ai nostri nuovi membri! Yina Castillo Balanta, Cristian Olivelli, Cristian Entrade, Mario Petenà, Francesco Perillo, Fabio Molinario, Luigi Iaquinta, Gianluca Gambuzza, Franco Berardi, Pasquale Merone - facebook.com Vai su Facebook
Fabio De Luigi il 5 febbraio al Cinedream fa i ‘50 km all’ora’ - 30 Fabio De Luigi sarà al Cinedream di via Granarolo 155 a Faenza per presentare il film ‘50 Km all’ora’, di cui ha firmato la regia. Secondo ilrestodelcarlino.it