Luci dal fondo | al Beato Pellegrino due giorni dedicati a Stanislao Nievo e al turismo letterario

Una mostra di carte dall’Archivio Scrittori Veneti, una tavola rotonda sugli archivi, un pomeriggio di studi su Stanislao Nievo (1928-2006), giornalista, fotografo, scrittore e regista, una mattinata dedicata al turismo letterario, eredità della sua idea dei “parchi letterari”, e una passeggiata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi voliamo a Shanghai, nel cuore pulsante della città, tra luci, profumi e movimenti che ispirano grazia e armonia. È qui che prende vita Ninjiang Road, un abito in taffetà dalla linea svasata al fondo, pensato per chi ama la leggerezza che accompagna ogni - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo Maldura e il Complesso Beato Pellegrino: visita guidata gratuita alla scoperta dei segreti dei due affascinanti edifici del Bo - La biblioteca centrale di Palazzo Maldura comprendeva le sezioni di Italianistica, Linguistica e Romanistica e in aggiunta un “Fondo antico” con volumi dal XVI al XIX secolo, una emeroteca contenente ... Secondo ilgazzettino.it

Palazzo Maldura e il Complesso Beato Pellegrino: visita guidata gratuita alla scoperta dei segreti dei due affascinanti edifici del Bo - Due edifici di spessore per l'Università di Padova, in cui l'eredità storica si fonde con la modernità. Lo riporta ilgazzettino.it