Lucca Comics & Games 2025 | presentato il programma per i più giovani
È partito il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. A meno di due settimane dall’inizio del festival, si è tenuta oggi a Lucca la conferenza stampa per scoprire le novità più importanti del programma di Lucca Junior, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Un evento speciale accompagnato da un pubblico d’eccezione: 100 apprendisti giornalisti, bambini e ragazzi che hanno “intervistato” gli ospiti nell’evento “for kids only” ospitato nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio unico dedicato ai bambini e alle famiglie, trasformando ogni anno il Real Collegio nel Family Palace, un’area ad accesso gratuito e libera per tutti: chiostri, stanze, scale si animano di una magia speciale e nei giorni del festival diventano la casa di piccoli e grandi sognatori, esploratori di mondi fantastici, lettori e lettrici che amano viaggiare con le storie, famiglie, classi e insegnanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lucca Comics & Games torna a mettere al centro la sua essenza più pura: il mondo del fumetto. Oltre 90 case editrici, padiglioni tematici, anteprime, edizioni limitate e centinaia di autori pronti a incontrare i fan. Un evento che trasforma Lucca in una città - X Vai su X
Lucca Comics & Games torna a mettere al centro la sua essenza più pura: il mondo del fumetto. Oltre 90 case editrici, padiglioni tematici, anteprime, edizioni limitate e centinaia di autori pronti a incontrare i fan. Un evento che trasforma Lucca in una città - facebook.com Vai su Facebook
Hasbro porta a Lucca Comics & Games 2025 anteprime, esclusive e tanti boardgame - Hasbro conquista Lucca Comics & Games 2025 con anteprime come Cosmolancer, HeroQuest e Talisman Nemesis, insieme a grandi classici boardgames rinnovati. Segnala drcommodore.it
Lucca Comics & Games: conto alla rovescia per la 20esima edizione di Lucca Junior - Dal 29 ottobre al 2 novembre il festival celebra due decenni di attività per bambini e famiglie con ospiti, mostre e attività gratuite dedicate ai più piccoli ... luccaindiretta.it scrive
Da ragazzino con una cartelletta a protagonista di Lucca Comics & Games 2025: Sergio Algozzino in diretta su RDSNEXT - Sergio Algozzino racconta la sua prima volta a Lucca Comics & Games e il ritorno da protagonista nel 2025: un viaggio tra fumetti, musica e passione. Riporta rds.it