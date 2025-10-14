Lucca Comics & Games 2025 | presentato il programma per i più giovani

È partito il conto alla rovescia per Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre. A meno di due settimane dall’inizio del festival, si è tenuta oggi a Lucca la conferenza stampa per scoprire le novità più importanti del programma di Lucca Junior, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Un evento speciale accompagnato da un pubblico d’eccezione: 100 apprendisti giornalisti, bambini e ragazzi che hanno “intervistato” gli ospiti nell’evento “for kids only” ospitato nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini. Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio unico dedicato ai bambini e alle famiglie, trasformando ogni anno il Real Collegio nel Family Palace, un’area ad accesso gratuito e libera per tutti: chiostri, stanze, scale si animano di una magia speciale e nei giorni del festival diventano la casa di piccoli e grandi sognatori, esploratori di mondi fantastici, lettori e lettrici che amano viaggiare con le storie, famiglie, classi e insegnanti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

