Lucca al Real Collegio un weekend di fiabe in musica per famiglie

Al Real Collegio di Lucca, sabato 18 e domenica 19 ottobre, torna “Lucca di Fiaba in Favola” con le “Favole in Musica” de I Cantori di Burlamacco. Il corso di Teatro Musicale della Scuola di Musica Susanna Altemura porta in scena spettacoli creati dai bambini per i bambini, tra emozioni, canti e storie senza tempo. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Lucca, al Real Collegio un weekend di fiabe in musica per famiglie

