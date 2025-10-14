"Siamo stanchi ma soddisfatti di un risultato straordinario. Dopo tantissimi anni, è la prima volta che Forza Italia torna ampiamente sopra il 10 per cento non solo a Grosseto, ma in tutta la provincia". E’ il commento di Luca Agresti (foto), candidato di Forza Italia alle elezioni regionali, che parla di "risultato di straordinaria importanza del quale rivendico un impegno enorme sia personale che di squadra, grazie all’aiuto degli altri candidati e di tante persone che hanno fatto con noi questo percorso". "Questo risultato – prosegue Agresti – rimette Forza Italia al centro delle politiche comunali e provinciali del territorio grossetano, consapevoli che da oggi abbiamo ancora di più responsabilità per il futuro delle nostre comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Luca Agresti: "Risultato straordinario"