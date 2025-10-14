LS 1928 | la nuova borsa icona di Luisa Spagnoli

Eleganza e tradizione: Luisa Spagnoli presenta LS 1928, borsa in pelle o camoscio con dettagli dorati. Disponibile a Milano e online. Luisa Spagnoli svela la LS 1928, una nuova borsa a spalla che celebra la data di nascita del Brand. Realizzata in vera pelle nera o beige oppure in camoscio color cammello, rappresenta l’incontro perfetto tra tradizione e modernità, coniugando capienza e leggerezza in un design impeccabile. Caratterizzata da una catena dorata che consente di indossarla anche a tracolla, la LS 1928 esprime un’eleganza senza tempo. La chiusura con bottone a scatto in metallo, l’interno foderato con scomparto centrale e il logo “LS” in metallo dorato applicato sul davanti completano i dettagli di stile e funzionalità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - LS 1928: la nuova borsa icona di Luisa Spagnoli

