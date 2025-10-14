Slogan di protesta, "il futuro si crea investendo e non licenziando". Bandiere del sindacato, tre ore di sciopero e presidio di protesta davanti ai cancelli della Lpe di Baranzate. Stamattina i 134 dipendenti dell'azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio, hanno incrociato le braccia per protestare contro la decisione di Asm, il colosso olandese che ha acquisito l'azienda nel 2022, di aprire la procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti. Tanta rabbia e una sola domanda da parte dei lavoratori e della Fiom Cgil, "il Governo ci deve dire se questa azienda è considerata ancora strategica a livello nazionale, come dichiarato nel 2021, e in caso affermativo cosa intende fare per salvaguardare una produzione d'eccellenza e centinaia di posti di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lpe di Baranzate, sciopero e presidio di protesta contro i 57 licenziamenti inattesi