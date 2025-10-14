Lpe annunciati 57 licenziamenti Scatta lo sciopero dei lavoratori
Procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti su 134 alla Lpe di Baranzate. L’azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio, macchinari altamente tecnologici utilizzati per la realizzazione dei wafer di silicio, elementi fondamentali per la produzione dei chip, è considerata strategica a livello nazionale, tant’è che nel 2021 quando una società cinese tentò di acquistarla venne bloccata dall’allora Governo Draghi con lo strumento della " golden power ", ossia la normativa che si applica per proteggere l’interesse nazionale in settori come la difesa, le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Prosegue la mobilitazione dei lavoratori NUOVA SAIR! Continua la protesta contro i licenziamenti annunciati dall’azienda, operante nella ASL Roma 4. ? Abbiamo terminato l’incontro con la Direttrice della ASL ROMA 4: come annunciato Sabato alla ma - facebook.com Vai su Facebook
Lufthansa, annunciati 4mila licenziamenti entro il 2030 - X Vai su X
Choc alla Lpe di Baranzate, annunciato il licenziamento di 57 dipendenti: la parabola di una “azienda strategica” - Martedì 14 ottobre lavoratori in sciopero e presidio davanti ai cancelli dello stabilimento milanese dove si producono reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio. Riporta msn.com
Crisi in Lombardia, l’azienda super tecnologica licenzia in un colpo quasi metà dei 140 dipendenti - La Lpe di Baranzate (Milano), azienda considerata strategica nella produzione di reattori epitassiali per semiconduttori, ha formalmente avviato una procedura di licenziamento collettivo per 57 lavora ... Si legge su comozero.it