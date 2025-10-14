Lpe annunciati 57 licenziamenti Scatta lo sciopero dei lavoratori

Procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti su 134 alla Lpe di Baranzate. L’azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio, macchinari altamente tecnologici utilizzati per la realizzazione dei wafer di silicio, elementi fondamentali per la produzione dei chip, è considerata strategica a livello nazionale, tant’è che nel 2021 quando una società cinese tentò di acquistarla venne bloccata dall’allora Governo Draghi con lo strumento della " golden power ", ossia la normativa che si applica per proteggere l’interesse nazionale in settori come la difesa, le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

