L’ottobre rosa della Lilt la prevenzione promuove la salute

Prevenzione sempre più diffusa e accessibile per raggiungere al più presto la mortalità zero per tumore al seno: è il traguardo a cui mira la campagna nazionale “Ottobre Rosa 2025” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ed è un impegno che la Lilt di Piacenza presieduta dal dottor. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it