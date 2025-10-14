L’ottobre rosa della Lilt la prevenzione promuove la salute
Prevenzione sempre più diffusa e accessibile per raggiungere al più presto la mortalità zero per tumore al seno: è il traguardo a cui mira la campagna nazionale “Ottobre Rosa 2025” della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, ed è un impegno che la Lilt di Piacenza presieduta dal dottor. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
COLLEFERRO ADERISCE ALLA CAMPAGNA OTTOBRE ROSA Il Castello di Colleferro si illumina di rosa per testimoniare l'adesione e il sostegno della nostra città alla campagna di prevenzione del tumore al seno Ottobre Rosa promossa dalla Regione - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre Rosa con @AIIAO_IT Oggi nella serie MITO vs FATTO parliamo di linfedema: non è inevitabile, ma si può prevenire e riconoscere presto. Gli infermieri e le infermiere educano le pazienti e monitorano i primi segnali. #OttobreRosa #BreastUnit #AII Vai su X
Ottobre Rosa: Acqua & Sapone e LILT rinnovano il Tour della Prevenzione - Torna per il secondo anno consecutivo il progetto “La Prevenzione Viaggia con Noi”, Tour della Prevenzione dei Tumori, firmato da Acqua & Sapone for Charity in collaborazione ... Scrive ilmessaggero.it
Salute, al via la Campagna Nastro Rosa Lilt Firenze per la prevenzione del tumore al seno - Le visite gratuite continueranno per tutto il mese di ottobre nella sede Lilt di viale Giannotti, grazie ai senologi volontari dott. Da 055firenze.it
Campagna Nastro Rosa 2025, la LILT Napoli protagonista della prevenzione - "Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 55 mila nuovi casi di tumore al seno, una media di 160 al giorno, ma la prevenzione, la ... Come scrive sciscianonotizie.it