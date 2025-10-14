Lotta al gioco d’azzardo Il progetto

SPOLETO Il Comune propone il progetto “Game Over – Diciamo stop al gioco d’azzardo“ che prevede la realizzazione di attività, eventi e laboratori, rivolti a differenti target di età, finalizzati a ridurre i rischi della dipendenza da gioco d’azzardo. È centrale l’attenzione nei confronti dei giovani, che spesso vivono in maniera inconsapevole i rischi di dipendenza cui vanno incontro. Gran parte dei nuovi protagonisti del gioco digitale (e non solo), infatti, sono i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 16 anni, che scommettono online praticamente su tutto: dal fantacalcio alle cripto valute. La scuola ha un ruolo fondamentale per sensibilizzare su questo tema. 🔗 Leggi su Lanazione.it

