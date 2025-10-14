Lotta ai tumori talento e passione | due giovani ricercatori dell' Irst nella top 2% al mondiale
Il talento e la passione dei giovani professionisti dell'Irst Irccs conquistano la scena internazionale: Michele Zanoni e Filippo Piccinini, due ricercatori dell’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori Dino Amadori, sono stati inseriti nella classifica del top 2% dei migliori ricercatori al. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
