L' oroscopo di oggi - Martedì 14 ottobre

Ariete ??. Oggi hai la volontà di mettere a segno dei risultati importanti nel tuo lavoro. Caro Ariete, la Luna in trigono in Leone accelera possibili comunicazioni e contatti a livello pratico. La tua energia può risultare prorompente e ti consiglio di saperla dosare e indirizzare verso obiettivi concreti, proprio per non sprecarla. Nei sentimenti c’è il desiderio di essere capiti, di intavolare con il partner o con la persona che ti interessa un dialogo fatto di condivisione e non di competizione, come magari già ti è accaduto. Nella forma fisica, occhio alla gestione dello stress e al cibo: hai bisogno di seguire un’alimentazione più sana perché con Giove in Cancro magari hai scoperto di essere intollerante a qualche alimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - Martedì 14 ottobre

