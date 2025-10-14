Lorella Cuccarini | La soddisfazione più grande è stata comprare casa a mia madre Poi parla del dolore dell' aborto
Lorella Cuccarini ospite del podcast di Gianluca Gazzoli, The Basement, ha parlato della sua vita, della sua carriera e anche dei suoi genitori.“Per me la gioia più grande è stata quella di comprare casa per la famiglia”, ha rivelato la showgirl oggi professoressa di canto nella scuola di Amici. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lorella abbraccia i suoi “Lorellini”… Mida e Sarah Toscano ? #lorellacuccarini #fblifestyle #mida #sarahtoscano - facebook.com Vai su Facebook
Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono i professori di canto di #Amici25! Pronti a scoprire insieme a loro chi tra i cantanti conquisterà il banco? - X Vai su X
“Non l’ho detto a nessuno”: la rivelazione di Lorella Cuccarini - Lorella Cuccarini, in un'intervista ha raccontato dettagli della sua vita personale, soffermandosi su un episodio che riguarda i figli. Segnala notiziemusica.it
Lorella Cuccarini, confessione choc su aborto: “Periodo di grande crisi”/ “Lasciai tv e mi presero per pazza” - Lorella Cuccarini, confessione choc su aborto: "Periodo di grande crisi. Secondo ilsussidiario.net
Alba Parietti replica a Lorella Cuccarini - Alba Parietti ha atteso soltanto una manciata di ore dopo la pubblicazione dell'intervista prima di rompere il silenzio. gazzetta.it scrive