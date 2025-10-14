L'operaio Pasquale morto dopo 7 giorni di ricovero vittima di incidente sul lavoro al Vulcano Buono

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'operaio Pasquale Fiore Iliceto, originario di Lucera, in provincia di Foggia e regolarmente assunto, era caduto lunedì 7 ottobre. È morto all'Ospedale del Mare dopo 7 giorni di ricovero. Salma sequestrata, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

operaio pasquale morto dopoMorto dopo una settimana di agonia l’operaio caduto al Vulcano Buono: addio a Pasquale Fiore - Non ce l’ha fatta Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio di 53 anni coinvolto in un incidente sul lavoro all’interno dei locali che un noto brand stava allestendo per aprire un ... Come scrive ilmattino.it

operaio pasquale morto dopoDopo una settimana è morto Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio 53enne caduto al Vulcano Buono - Il 53enne, originario di Lucera in Puglia, era rimasto gravemente ferito dopo una caduta di due metri nel cantiere di un punto vendita del Vulcano Buono. Da ilgazzettinovesuviano.com

operaio pasquale morto dopoPasquale non ce l’ha fatta: è morto l’operaio caduto da un’impalcatura del Vulcano Buono - Disposta l’autopsia sulla salma Non ce l’ha fatta Pasquale Fiore Iliceto, l’operaio di 53 anni rimasto ... Riporta lucerabynight.it

Cerca Video su questo argomento: Operaio Pasquale Morto Dopo