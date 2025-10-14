L'operaio Pasquale morto dopo 7 giorni di ricovero vittima di incidente sul lavoro al Vulcano Buono
L'operaio Pasquale Fiore Iliceto, originario di Lucera, in provincia di Foggia e regolarmente assunto, era caduto lunedì 7 ottobre. È morto all'Ospedale del Mare dopo 7 giorni di ricovero. Salma sequestrata, disposta l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
