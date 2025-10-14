L' Onu | 70 miliardi di dollari per ricostruire Gaza ci sono poche zone che non hanno subito danni
Per la ricostruzione di Gaza serviranno oltre 60 miliardi di euro. A stimare la cifra è il 'programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo' (Undp), all'indomani del vertice di Sharm el Sheikh sulla pace e l'accordo tra Israele e Hamas che dovrebbe mettere fine a due anni di guerra. Per dare. 🔗 Leggi su Today.it
