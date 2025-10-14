Londra vietata alle donne la maratona islamica

Una corsa di beneficenza organizzata da una moschea dell'East End londinese ha scatenato un'ondata di forti polemiche. La Muslim Charity Run - appuntamento annuale presentato come "inclusivo e familiare" - ha vietato la partecipazione a donne e ragazze sopra i 12 anni. Una scelta che molti considerano discriminatoria e che, per alcuni, riporta al centro un tema sempre più divisivo: l'influenza della legge islamica, la Sharia, nella vita pubblica britannica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

londra vietata alle donne la maratona islamica

