L’omicidio di Villa Litta riparte da uomo#1 e uomo#2 | il gip archivia l’unico indagato si riparte dal Dna

Milano, 14 ottobre 2025 – All’alba del 23 novembre del 2017 Marilena Negri, 67 anni, venne uccisa con una coltellata al collo mentre portava a spasso il suo cane nel Parco Villa Litta, a Milano. Ora le indagini su quel delitto ripartono da una comparazione di due Dna maschili, uomo#1 e uomo#2, e dall'archiviazione dell'unico indagato per omicidio. A deciderlo è stato il gip Alberto Carboni con un provvedimento che ha accolto l'opposizione dei figli della donna alla richiesta di archiviare il caso avanzata dalla procura. Il giudice da un lato ha scagionato il 41enne su cui si erano concentrati i sospetti ritenendo non solo che la sua presenza nella zona del delitto in concomitanza con un'"altra rapina similare rappresenta un indizio di per sé non sufficiente a sostenere l'accusa in giudizio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

