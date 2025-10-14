L’omicidio di trentasette anni fa Willy morto don Tiziano Bruscagin Addio al parroco dei tanti misteri

"Qualcuno le aveva detto ad ammazzare Willy è stato.". "Sì, sì, sì, abitava attaccato". Trenta ottobre 2014: da una parte del telefono chi scrive, dall’altra don Tiziano Bruscagin (foto). Al centro, l’ omicidio – ancora oggi irrisolto e con tre indagati – di Willy Branchi. Bruscagin da Arre (PD), ultimo di sei fratelli, per 32 anni parroco di Goro, colui che battezzò e celebrò i funerali di Vilfrido Luciano Branchi, assassinato la notte del 29 settembre 1988 a Goro, la mattina di ormai 11 anni fa, in quell’intervista registrata, si lasciò andare in una chiacchierata liberatoria. Fece nomi e cognomi dei presunti responsabili (Ido Gianella e i due figli), parlò di un movente (la pedofilia), chiamò in causa un testimone oculare "che viveva muro a muro" (l’ex sarto Rodrigo Turolla). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

