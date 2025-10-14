L' omicidio di Paolo Taormina all' Olivella fissata l' udienza di convalida del fermo

Si terrà domani mattina (mercoledì 15 ottobre) alle 11 davanti al gip Claudio Emanuele Bencivinni l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Marzano, il ventottenne che ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola Paolo Taormina, 21 anni, davanti al locale gestito dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

TELE ONE. . . Maggiore sicurezza in città, il corteo dei sindacati a Palermo in seguito all’omicidio di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso con un colpo di pistola sparato a bruciapelo, do - facebook.com Vai su Facebook

#14ottobre #PaoloTaormina Omicidio Paolo Taormina, Auci: “Per un alunno di liceo un personaggio di Gomorra è un disagiato. Allo Zen si esaltano, invece” - X Vai su X

Omicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Segnala vanityfair.it

Omicidio a Palermo, 21enne ucciso “cercava di salvare un ragazzo dal branco” - Palermo – Omicidio nella notte nel quartiere Olivella, nei pressi del Teatro Massimo. Si legge su trapanioggi.it

Omicidio Taormina, il padre di Paolo: "Voglio incontrare l'assassino di mio figlio e chiedergli perchè l'ha fatto" - Padre chiede a Gaetano Maranzano perché ha ucciso il figlio; autopsia conferma proiettile a bruciapelo e gli investigatori verificano se la pistola calibro 9 sequestrata è l'arma del delitto ... Come scrive lasicilia.it