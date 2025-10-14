L' omicidio di Paolo Taormina all' Olivella fissata l' udienza di convalida del fermo

14 ott 2025

Si terrà domani mattina (mercoledì 15 ottobre) alle 11 davanti al gip Claudio Emanuele Bencivinni l'udienza di convalida del fermo per Gaetano Marzano, il ventottenne che ha confessato di aver ucciso con un colpo di pistola Paolo Taormina, 21 anni, davanti al locale gestito dalla sua famiglia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

