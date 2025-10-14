L’Olanda espropria i chip alla Cina e strizza l’occhio alla Casa Bianca

L’Aja prende il controllo di Nexperia, denunciando rischi per la sicurezza europea. Una mossa cui guarda il nostro governo, che da tempo valuta le partecipazioni di Pechino in Pirelli, Cdp Reti e Ansaldo Energia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Olanda espropria i chip alla Cina e strizza l’occhio alla Casa Bianca

