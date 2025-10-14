LOL | Chi ride è fuori il cast e i conduttori

“LOL: Chi ride è fuori”, il cast della sesta stagione e i conduttori dello speciale di Halloween 2026. Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonisti della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori,? il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “LOL: Chi ride è fuori”, il cast e i conduttori

