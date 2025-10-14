LOL | Chi ride è fuori ecco chi c’è nel cast della sesta stagione

Prime Video svela il cast della prossima stagione?del reality show e i conduttori d'eccezione per la puntata speciale di Halloween Prime Video ha svelato oggi i nomi dei protagonisti della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original dei record prodotto in Italia. Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2, Yoko Yamada si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - LOL: Chi ride è fuori, ecco chi c’è nel cast della sesta stagione

