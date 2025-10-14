Lol 6 torna il format delle risate su Prime Video | svelato il cast pazzesco

News tv. “Lol 6”, torna il format delle risate su Prime Video: cast esplosivo, svelati i nomi – Ridere è facile. Non farlo per sei ore consecutive, davanti ai migliori comici italiani, è quasi impossibile. Eppure è proprio questa la sfida che torna con la sesta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, annunciata ufficialmente durante l’evento Prime Video Presents Italia 2025. Lo show, diventato ormai un cult della piattaforma, riporterà sullo schermo un cast completamente nuovo, pronto a contendersi il titolo di campione della risata trattenuta e un premio finale da 100.000 euro, da devolvere in beneficenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lol 6”, torna il format delle risate su Prime Video: svelato il cast pazzesco

