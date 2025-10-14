LOL 6 | ecco il cast della sesta edizione 2026 su Prime Video Arriva anche lo speciale Halloween con la Gialappa’s

La macchina di LOL – Chi ride è fuori riparte nel 2026 con una sesta edizione all-star e una novità extra: uno speciale di Halloween. In cabina di regia ci saranno ancora Alessandro Siani e Angelo Pintus, arbitri e conduttori pronti a punire ogni sussulto di risata dalla control room. Quest’anno potranno contare anche su due “assi nella manica”: Federico Basso (vincitore di LOL 5) e Andrea Pisani, chiamati a sabotare il contegno dei concorrenti con interventi mirati. Indice. LOL 6: cast completo dei 10 concorrenti. Regole e dinamiche: il gioco del “non ridere”. Da Sergio Friscia a Paola Minaccioni: cosa aspettarsi dal cast. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - LOL 6: ecco il cast della sesta edizione 2026 su Prime Video. Arriva anche lo speciale Halloween con la Gialappa’s

