Arriva in Basilicata la prima sconfitta stagionale delle ragazze di miss Domenichetti al cospetto di quella che è ora la capolista solitaria del campionato, il CMB Futsal Team, roster superlativo, tra cui tante e tanti ex falconaresi, grande favorito per la corsa ai titoli di questa stagione. É la formazione di mister Neri a farsi preferire nel primo tempo, chiuso sull’esiguo vantaggio grazie alla rete dopo due minuti di Taty. Le lucane non riescono a trovare il raddoppio che anche meriterebbero per le parate della solita Carturan e per la sfortuna che si accanisce su Renata Adamatti, un palo e una traversa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'Okasa cade in Basilicata: "Ci serve per crescere"