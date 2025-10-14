Lodi ecco il sostituto dell’assessore Scotti | è il suo avvocato

Ilgiorno.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lodi, 14 ottobre 2025 – Tutto è stato deciso: il minirimpasto di Giunta è definito e dovrebbe essere reso noto nella giornata di oggi con l’ufficialità della nomina del successore di Gianluca Scotti (dimessosi il 24 luglio scorso dopo settimane di bufera e accusato di aver mantenuto incarichi privati in contrasto con la sua funzione pubblica da assessore comunale alle Opere pubbliche e al Patrimonio). Nomina che porterebbe ad un paio di deleghe conseguentemente riassegnate. Il nome scelto dalle forze di maggioranza è quello di Marco Mascheroni, avvocato proprio di Scotti, candidato nella sua lista alle amministrative del 2022 ma non eletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lodi ecco il sostituto dell8217assessore scotti 232 il suo avvocato

© Ilgiorno.it - Lodi, ecco il sostituto dell’assessore Scotti: è il suo avvocato

Leggi anche questi approfondimenti

Gianluca Scotti lascia: si è dimesso da assessore alle Opere pubbliche di Lodi - L'Assessore alle opere pubbliche ha infatti rassegnato le dimissioni, rinunciando così al ruolo e all'incarico ... Secondo ilgiorno.it

A Lodi deleghe dei Lavori Pubblici al sindaco dopo le dimissioni dell'assessore - Da settimane Scotti era nel mirino delle opposizioni per gli incarichi privati da ingegnere incompatibili con il ruolo ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lodi Sostituto Dell8217assessore Scotti