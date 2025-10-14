Lodi ecco il sostituto dell’assessore Scotti | è il suo avvocato
Lodi, 14 ottobre 2025 – Tutto è stato deciso: il minirimpasto di Giunta è definito e dovrebbe essere reso noto nella giornata di oggi con l’ufficialità della nomina del successore di Gianluca Scotti (dimessosi il 24 luglio scorso dopo settimane di bufera e accusato di aver mantenuto incarichi privati in contrasto con la sua funzione pubblica da assessore comunale alle Opere pubbliche e al Patrimonio). Nomina che porterebbe ad un paio di deleghe conseguentemente riassegnate. Il nome scelto dalle forze di maggioranza è quello di Marco Mascheroni, avvocato proprio di Scotti, candidato nella sua lista alle amministrative del 2022 ma non eletto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
