Locatelli gioca o va in panchina questa sera? Le ultimissime di formazione verso Italia Israele cosa può decidere Gattuso
Locatelli gioca o va in panchina? Le ultime sulla formazione per la sfida di Udine: il regista della Juventus in vantaggio sul compagno di squadra. Una notte da non sbagliare, una partita per blindare il secondo posto e guardare con fiducia ai playoff mondiali. L’ Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare Israele questa sera a Udine e, per l’occasione, il commissario tecnico sembra intenzionato ad affidarsi a un solido blocco Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, infatti, dovrebbero essere due i bianconeri impiegati dal primo minuto, con un titolare quasi certo e un ballottaggio ancora apertissimo in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il weekend di Estoril WorldSBK ha molto da offrire al gruppo “degli altri”: dietro a Razgatlioglu e Bulega si gioca la battaglia per il 3° posto in campionato. Con Danilo Petrucci out, sono Álvaro Bautista e Andrea Locatelli a giocarsi la medaglia di bronzo nella cl - facebook.com Vai su Facebook
Superbike, Andrea Locatelli non demorde: "I giochi per il 3° posto sono aperti" @Corsedimoto - X Vai su X
Estonia-Italia 1-3: Locatelli in panchina, la prova di Cambiaso - Con questa vittoria gli azzurri blindano il secondo posto nel Gruppo I, tenendo accesa anche una flebile speranza di qualificarsi al Mondiale senza passare dai Playoff. Scrive ilbianconero.com
Italia-Israele, Gattuso scioglie gli ultimi nodi di formazione: Pio Esposito verso la panchina a Udine e a Roma con l'Inter - 1 in Estonia, l'Italia gioca in casa contro Israele questa sera a Udine con calcio d'inizio alle ore 20:45. Riporta msn.com
Locatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio - Il minutaggio del centrocampista, titolare nelle prime tre uscite, e nettamente diminuito: mercoledi l'occasione per rilanciarsi ... Segnala msn.com