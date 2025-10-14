Locatelli gioca o va in panchina questa sera? Le ultimissime di formazione verso Italia Israele cosa può decidere Gattuso

Juventusnews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli gioca o va in panchina? Le ultime sulla formazione per la sfida di Udine: il regista della Juventus in vantaggio sul compagno di squadra. Una notte da non sbagliare, una partita per blindare il secondo posto e guardare con fiducia ai playoff mondiali. L’ Italia  di  Gennaro Gattuso  si prepara ad affrontare  Israele  questa sera a  Udine  e, per l’occasione, il commissario tecnico sembra intenzionato ad affidarsi a un solido blocco  Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da  La Gazzetta dello Sport, infatti, dovrebbero essere due i bianconeri impiegati dal primo minuto, con un titolare quasi certo e un ballottaggio ancora apertissimo in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli gioca o va in panchina questa sera le ultimissime di formazione verso italia israele cosa pu242 decidere gattuso

© Juventusnews24.com - Locatelli gioca o va in panchina questa sera? Le ultimissime di formazione verso Italia Israele, cosa può decidere Gattuso

News recenti che potrebbero piacerti

locatelli gioca panchina seraEstonia-Italia 1-3: Locatelli in panchina, la prova di Cambiaso - Con questa vittoria gli azzurri blindano il secondo posto nel Gruppo I, tenendo accesa anche una flebile speranza di qualificarsi al Mondiale senza passare dai Playoff. Scrive ilbianconero.com

locatelli gioca panchina seraItalia-Israele, Gattuso scioglie gli ultimi nodi di formazione: Pio Esposito verso la panchina a Udine e a Roma con l'Inter - 1 in Estonia, l'Italia gioca in casa contro Israele questa sera a Udine con calcio d'inizio alle ore 20:45. Riporta msn.com

locatelli gioca panchina seraLocatelli, da punto fermo alla panchina: ora il capitano chiede spazio - Il minutaggio del centrocampista, titolare nelle prime tre uscite, e nettamente diminuito: mercoledi l'occasione per rilanciarsi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Gioca Panchina Sera