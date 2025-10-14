Locatelli gioca o va in panchina questa sera? Le ultimissime di formazione verso Italia Israele cosa può decidere Gattuso

Locatelli gioca o va in panchina? Le ultime sulla formazione per la sfida di Udine: il regista della Juventus in vantaggio sul compagno di squadra. Una notte da non sbagliare, una partita per blindare il secondo posto e guardare con fiducia ai playoff mondiali. L’ Italia di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare Israele questa sera a Udine e, per l’occasione, il commissario tecnico sembra intenzionato ad affidarsi a un solido blocco Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, infatti, dovrebbero essere due i bianconeri impiegati dal primo minuto, con un titolare quasi certo e un ballottaggio ancora apertissimo in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

