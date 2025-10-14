Udine si prepara a vivere una notte che profuma di attesa e responsabilità. L’Italia di Gennaro Gattuso scende in campo contro Israele in una sfida che vale più dei tre punti: vincere significherebbe consolidare il secondo posto e presentarsi con fiducia ai playoff per il Mondiale 2026. Dopo la vittoria in Estonia, gli Azzurri cercano continuità, e il commissario tecnico sembra intenzionato a ripartire da un blocco solido, riconoscibile, che parla la lingua della Juventus. La scelta non è casuale. In un momento in cui la Nazionale ha bisogno di certezze, Gattuso punta su uomini abituati a gestire la pressione, capaci di interpretare con maturità le situazioni più delicate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Locatelli gioca o va in panchina? Le ultime da Udine: il regista della Juventus in vantaggio per una maglia da titolare