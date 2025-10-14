Locatelli elogiato da Gattuso | il centrocampista della Juve sforna un’ottima prestazione in Italia Israele Questi dati lo confermano

Locatelli elogiato da Gattuso: il centrocampista della Juve illumina in Italia Israele, ecco come è andata. Una prestazione da leader, una prova di sostanza che lo consacra come il vero metronomo del centrocampo azzurro. La vittoria dell’Italia contro Israele porta anche la firma, chiarissima, di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha offerto una masterclass di regia e intelligenza tattica, e i suoi numeri a fine partita sono la fotografia di un giocatore totale. Schierato da titolare da Gennaro Gattuso nel cuore del 3-5-2, il giocatore bianconero è stato il faro della manovra per tutti gli 86 minuti in cui è rimasto in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli elogiato gattuso centrocampistaLocatelli alla RAI: «Siamo un bel gruppo, Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia. Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…» - Locatelli alla RAI: tutte le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia e della Juve dopo la vittoria contro Israele Una vittoria per blindare i playoff, una prestazione da leader che lo consacra se ... Secondo juventusnews24.com

