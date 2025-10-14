Locatelli elogiato da Gattuso | il centrocampista della Juve sforna un’ottima prestazione in Italia Israele Questi dati lo confermano

Locatelli elogiato da Gattuso: il centrocampista della Juve illumina in Italia Israele, ecco come è andata. Una prestazione da leader, una prova di sostanza che lo consacra come il vero metronomo del centrocampo azzurro. La vittoria dell’Italia contro Israele porta anche la firma, chiarissima, di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha offerto una masterclass di regia e intelligenza tattica, e i suoi numeri a fine partita sono la fotografia di un giocatore totale. Schierato da titolare da Gennaro Gattuso nel cuore del 3-5-2, il giocatore bianconero è stato il faro della manovra per tutti gli 86 minuti in cui è rimasto in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli elogiato da Gattuso: il centrocampista della Juve sforna un’ottima prestazione in Italia Israele. Questi dati lo confermano

Scopri altri approfondimenti

Tappa a Siena per il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ha visitato il Campansi ed il Sarrocchi. Ecco cosa ha detto Segui il live streaming ogni giorno su www.canale3.tv e sul canale 84 del digitale terrestre. - facebook.com Vai su Facebook

Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano" - Israele: "Tutti noi sappiamo che responsabilità abbiamo, stiamo bene insieme e col mister lavoriamo nel modo giusto" ... Lo riporta tuttosport.com

Locatelli: "Gattuso? Ci ha fatto un altro bel discorso, ma resta tra di noi nello spogliatoio" - nel match valido per la sesta giornata del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026 - Da tuttomercatoweb.com

Locatelli alla RAI: «Siamo un bel gruppo, Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia. Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…» - Locatelli alla RAI: tutte le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia e della Juve dopo la vittoria contro Israele Una vittoria per blindare i playoff, una prestazione da leader che lo consacra se ... Secondo juventusnews24.com