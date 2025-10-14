Locatelli alla RAI | Siamo un bel gruppo Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…

Locatelli alla RAI: tutte le dichiarazioni del centrocampista dell’Italia e della Juve dopo la vittoria contro Israele. Una vittoria per blindare i playoff, una prestazione da leader che lo consacra sempre di più al centro del progetto azzurro. Manuel Locatelli, centrocampista della Juve e della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai al termine del successo per 3-0 contro Israele, analizzando una serata fondamentale per il cammino dell’Italia. Le sue parole alla RAI non sono solo quelle di un giocatore, ma di un vero e proprio leader dello spogliatoio, un uomo che ha le idee chiare su quale sia la strada da percorrere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli alla RAI: «Siamo un bel gruppo, Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia. Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…»

Italia, Locatelli: "Siamo un bel gruppo e stiamo bene insieme, questa deve essere la base" - Il centrocampista dell'Italia Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni della Rai, dopo la vittoria per 3-

Locatelli alla RAI: «Siamo un bel gruppo, Gattuso è una persona vera che ti dice le cose in faccia. Sono dentro una squadra vincente e ho peccato di continuità ma…» - Locatelli alla RAI: tutte le dichiarazioni del centrocampista dell'Italia e della Juve dopo la vittoria contro Israele Una vittoria per blindare i playoff, una prestazione da leader che lo consacra se ...

Locatelli, sassolini azzurri: "Gattuso persona vera, che aria si respira a Coverciano" - Israele: "Tutti noi sappiamo che responsabilità abbiamo, stiamo bene insieme e col mister lavoriamo nel modo giusto"