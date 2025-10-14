Lo zio di Giulia Cecchettin | Turetta rinuncia all'appello? Solo strategia difensiva mi sento preso in giro

Dopo la notizia della lettera scritta da Filippo Turetta e inviata ai magistrati, in cui il 24enne dice di voler rinunciare al processo d'appello "perché sinceramente pentito" per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, Alberto Camerotto, zio della vittima, esprime a Fanpage.it la sua perplessità riguardo a questa scelta: "Credo sia una mossa da calcolatore inesperto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

