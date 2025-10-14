Lo vendetta di Kyrgios | Murray non è più mio amico Non ci parliamo quasi più

L'australiano, ormai fuori dai primi 600: "È sempre stato un mio grande sostenitore, mi ha aiutato nei momenti bui. Ma non ha voluto partecipare al mio podcast". E sul futuro: "Forse farò gli Australian Open". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo vendetta di Kyrgios: "Murray non è più mio amico. Non ci parliamo quasi più"

