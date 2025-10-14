Lo storico forno | La gente mangia meno pane anche per informazione distorta Difficile trovare chi lo fa di notte

I panifici cesenati, presidi di servizio alla collettività e di coesione sociale, resistono, dalla pianura alla collina cesenate, nonostante qualche chiusura e allentamento della rete, e giovedì 16 ottobre saranno in campo, dalla riviera all'Alto Savio, per fare da ambasciatori alla Giornata. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

“Dopo settant’anni di risotti, latticini, parmigiane e misti forno sentiamo di essere arrivati al caffè" La Vecchia Latteria, storico ristorante vegetariano di Milano, chiude i battenti - facebook.com Vai su Facebook

È morto Marco Roscioli, storico fondatore dell’«Antico Forno» - Lo hanno annunciato i figli Alessandro, Pierluigi e Maria Elena, insieme alla moglie Anna, sui profili social delle attività di famiglia. Da corriere.it