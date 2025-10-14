Lo sport femminile sta capendo che non è vero che le atlete senza mestruazioni rendono di più Athletic

Lo sport femminile e le mestruazioni. Una delle prime a parlarne fu Federica Pellegrini. Athletic dura un interessante articolo allo sport femminile d’élite, e al rapporto delle atlete col ciclo mestruale. Veronica Ewers “said nothing”. Non disse nulla, nonostante i valori anomali del sangue e un ciclo scomparso da mesi. Quando il medico le spiegò che «è normale, sei un’atleta d’élite», lei accettò. Nessuno sembrava preoccuparsene. Aveva 31 anni e una carriera in crescita nel ciclismo professionistico. «Pensavo che quando una donna perde il ciclo, significa che è al massimo della forma», racconta oggi a The Athletic. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

