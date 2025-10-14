Lo spettacolo ' L' uomo la bestia e la virtù' in scena a Bari
Per la rassegna della Grande Prosa Actor del festival MASCHERE D'OLIVO al teatro AbelianoL' UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU'di Luigi PirandelloProduzione Tiberio FiorilliconAugusto ZucchiEmanuele DuranteAnita TorrasiMarco SantolamazzaLeonardo ZucchiAugusto Mario ZucchiAdattamento e Regia di Augusto. 🔗 Leggi su Baritoday.it
