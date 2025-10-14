Lo sgombero finisce nel sangue | esplode un casolare muoiono tre carabinieri

Trentotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È letteralmente sconvolgente quanto accaduto nella vicina provincia di Verona, più precisamente a Castel d’Azzano, dove tre carabinieri sono morti e circa una quindicina di persone sono rimaste ferite a causa di una grossa esplosione nel corso di un’operazione di sgombero di un casolare.Secondo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

