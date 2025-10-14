Nella primavera del 2025 Emiliano Balistreri ha dato alle stampe Anonimo omonimo. Ovvero l’orgoglioso vanaglorioso (Piazza Editore, Treviso). Un romanzo sui generis, una satira sociale e politica sul Novecento italiano sviluppata partendo dalla biografia del protagonista del racconto, un trasformista e narcisista che attraversa la storia reale e della finzione con l’obiettivo di appagare le proprie ambizioni. Ma chi è Emiliano Balistreri? Nato a Venezia, è editor ed autore di saggistica, attività a cui già dal 1999 ha affiancato la produzione letteraria, dapprima in versi, ora in prosa. Negli anni ha dato alle stampe tre raccolte letterarie, Plastica evoluzione (Oppure, Roma), Psicocromo (Tracce, Pescara), Prototipo (self printed), ed infine Percezioni persistenti, silloge disponibile solo in versione digitale sul sito Academia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Lo scrittore Emiliano Balistreri ha pubblicato una nuova opera di narrativa satirica