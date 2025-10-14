Lo sconfitto Tomasi l’analisi del voto del centrodestra | Campagna elettorale troppo breve

Firenze, 14 ottobre 2025 – Volto disteso, toni sempre pacati, dichiarazioni misurate e mai sopra le righe. La netta sconfitta contro l’avversario Giani, non scalfisce lo stile di Alessandro Tomasi, candidato atipico di Fratelli d’Italia, distante dagli slogan urlati a favore di una politica sobria e incline al dialogo, in controtendenza con chi prima di lui ha provato a scardinare il fortino rosso toscano. PRESSPHOTO Firenze Elezioni regionali: comitato elettorale centrodestra, Alessandro Tomasi. Foto Marco MoriNew Press Photo Tomasi, la sua strategia non ha pagato: Giani l’ha staccata di oltre 13 punti percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

