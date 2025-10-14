Lo sconfitto Tomasi l’analisi del voto del centrodestra | Campagna elettorale troppo breve
Firenze, 14 ottobre 2025 – Volto disteso, toni sempre pacati, dichiarazioni misurate e mai sopra le righe. La netta sconfitta contro l’avversario Giani, non scalfisce lo stile di Alessandro Tomasi, candidato atipico di Fratelli d’Italia, distante dagli slogan urlati a favore di una politica sobria e incline al dialogo, in controtendenza con chi prima di lui ha provato a scardinare il fortino rosso toscano. PRESSPHOTO Firenze Elezioni regionali: comitato elettorale centrodestra, Alessandro Tomasi. Foto Marco MoriNew Press Photo Tomasi, la sua strategia non ha pagato: Giani l’ha staccata di oltre 13 punti percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Non ci sono sorprese alle urne, la Toscana rimane al centrosinistra: alle urne vince il campo largo di Eugenio Giani, che mantiene la carica di presidente della Regione per altri cinque anni. Sconfitto il candidato di centrodestra Alessandro Tomasi. Tutti gli aggi - facebook.com Vai su Facebook
Le elezioni in Toscana si sono concluse con la vittoria di Giani, che ha sfiorato il 54% dei consensi confermando tutti i pronostici. Tomasi si è fermato al 40% mentre Bundu ha raggiunto un clamoroso 5% che, solo a causa di una legge elettorale assurda, non l - X Vai su X
Lo sconfitto Tomasi, l’analisi del voto del centrodestra: “Campagna elettorale troppo breve” - Tomasi, la sua strategia non ha pagato: Giani l’ha staccata di oltre 13 punti percentuali ... Segnala lanazione.it