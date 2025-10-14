Lo sballo del palloncino in piazza Duomo Gruppo di ragazzi inala gas esilarante tra la folla
Milano, 14 ottobre 2025 – Quale migliore scenario a Milano, per sperimentare qualche esperienza allucinogena, di piazza Duomo? Dev’esserci stato probabilmente questo retropensiero ad animare un gruppo di ragazzi sui vent’anni, che questo pomeriggio, incuranti della folla che passava a due passi da loro, si sono messi a inalare a protossido di azoto dalle bombole, genere Exotic Whip. Lo sballo a base di azoto . Lo “sballo del palloncino” come viene chiamato, consiste a inalare attraverso un palloncino del protossido di azoto che ha fra i vari effetti sull’organismo quello di provocare euforia e un senso di leggerezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
