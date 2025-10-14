Lo fermano col monopattino e scoprono che è irregolare | espulso 25enne
Li hanno visti col monopattino senza casco e li hanno fermati per un semplice controllo. Ma uno dei due, il conducente, non sarebbe nemmeno dovuto essere in Italia. E sono subito scattati i provvedimenti. È quanto accaduto la mattina di venerdì 10 ottobre in via San Vitale a Seregno.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
