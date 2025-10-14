Lo abbiamo trovato | dieci ore di ricerche poi la notizia peggiore su Francesco

Un grave incidente sul lavoro ha colpito la comunità di Monte San Giusto, in provincia di Macerata, dove nella notte è stato ritrovato privo di vita Francesco Broda, 48 anni. L'uomo era rimasto bloccato per ore all'interno della cabina di un escavatore durante un intervento presso l'impianto Rita Calcestruzzi di Corridonia. Il dramma si è consumato nel pomeriggio del 24 ottobre 2025, quando un cedimento improvviso del terreno ha coinvolto il mezzo pesante, rendendo vani i tentativi di salvataggio.

