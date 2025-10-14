ll Segreto di una Buona Circolazione?

Vite Rossa, Centella e Bromelina Quando si parla di salute della circolazione e benessere delle gambe, la natura ci offre alleati preziosi. Vite rossa, centella e bromelina possiedeno proprietà specifiche che, unite, creano una sinergia capace di amplificare i benefici singoli. La vite rossa è conosciuta soprattutto per la ricchezza in flavonoidi e antociani, sostanze dall’azione antiossidante che proteggono i vasi sanguigni. Grazie a queste proprietà, contribuisce a migliorare la circolazione, ridurre la fragilità capillare e contrastare la sensazione di gonfiore e pesantezza alle gambe. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

