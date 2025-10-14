Livorno | Ruba sigarette contanti e un centinaio di gratta e vinci da una tabaccheria | arrestato

Una quindicina di stecche di sigarette, circa 100 gratta e vinci e oltre mille euro in contanti. Questo il bottino che un uomo ha sottratto da una tabaccheria di Corso Mazzini nella notte di oggi, martedì 14 ottobre. Il ladro è stato notato dagli agenti delle volanti, durante un servizio di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

