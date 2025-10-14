Liverpool o City in Premier gli ingaggi dipendono anche dal Centro Sportivo Athletic
Harvard come Carrington, il Mit di Boston come il Kirkby Training Centre. Uno studente universitario della top class americana ed il marketing pubblicitario per le Università americane vale come e quanto la qualità dell’istruzione offerta, del percorso di studi ipotizzato. E così, tra brochure e video lo studente decide quale università scegliere per il proprio futuro. Non molto tempo fa, i club di Premier League firmavano contratti con i giocatori prima ancora che visitassero il centro sportivo. Nel 2002, il manager del Bolton Wanderers Sam Allardyce portò Jay-Jay Okocha al moderno Reebok Stadium anziché agli impianti fatiscenti del club per convincerlo a trasferirsi dal Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
