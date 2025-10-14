Harvard come Carrington, il Mit di Boston come il Kirkby Training Centre. Uno studente universitario della top class americana ed il marketing pubblicitario per le Università americane vale come e quanto la qualità dell’istruzione offerta, del percorso di studi ipotizzato. E così, tra brochure e video lo studente decide quale università scegliere per il proprio futuro. Non molto tempo fa, i club di Premier League firmavano contratti con i giocatori prima ancora che visitassero il centro sportivo. Nel 2002, il manager del Bolton Wanderers Sam Allardyce portò Jay-Jay Okocha al moderno Reebok Stadium anziché agli impianti fatiscenti del club per convincerlo a trasferirsi dal Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Liverpool o City, in Premier gli ingaggi dipendono anche dal Centro Sportivo (Athletic)