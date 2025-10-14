LIVE Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | il n2 torna in campo contro il decaduto greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, partita valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo a Riyadh (Arabia Saudita) per iniziare la difesa del titolo nella ricchissima esibizione araba. L’italiano prova a mettersi immediatamente alle spalle quanto successo nel Master 1000 di Shanghai. In Cina Sinner si è ritirato al terzo turno contro Tallon Griekspoor alzando bandiera bianca ai crampi, dovuti dalle condizioni estreme in cui si è svolta la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.2 torna in campo contro il decaduto greco

Altre letture consigliate

Jannik Sinner: “Speriamo di finire l’anno al meglio. Tsitsipas serve bene, sarà difficile” - Vai su X

Sinner affronta Tsitsipas al Six Kings Slam in Arabia Saudita, il torneo più ricco al mondo - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali - Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di ... Scrive oasport.it

Sinner-Tsitsipas, quando gioca, orario e dove vedere in streaming i quarti di finale del Six Kings Slam - Chiusa la stagione asiatica il tennis torna in Europa ma non per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due campioni rivali saranno di scena al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario ... Secondo ilmessaggero.it

Sinner a caccia del tesoro di Riad. Mercoledì il debutto al Six King Slam contro Tsitsipas, ore 18 esclusiva Netflix - Jannik mercoledì va a caccia del tesoro di Riad (Arabia Saudita). blitzquotidiano.it scrive