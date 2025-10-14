LIVE Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | il n2 torna in campo contro il decaduto greco

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, partita valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo a Riyadh (Arabia Saudita) per iniziare la difesa del titolo nella ricchissima esibizione araba. L’italiano prova a mettersi immediatamente alle spalle quanto successo nel Master 1000 di Shanghai. In Cina Sinner si è ritirato al terzo turno contro Tallon Griekspoor alzando bandiera bianca ai crampi, dovuti dalle condizioni estreme in cui si è svolta la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner tsitsipas six kings slam 2025 in diretta il n2 torna in campo contro il decaduto greco

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.2 torna in campo contro il decaduto greco

Altre letture consigliate

live sinner tsitsipas sixSinner-Tsitsipas, ufficiale l’orario del Six Kings Slam: c’è una novità rispetto alle informazioni iniziali - Jannik Sinner farà il proprio esordio al Six Kings Slam nella giornata di mercoledì 15 ottobre, quando affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di ... Scrive oasport.it

live sinner tsitsipas sixSinner-Tsitsipas, quando gioca, orario e dove vedere in streaming i quarti di finale del Six Kings Slam - Chiusa la stagione asiatica il tennis torna in Europa ma non per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: i due campioni rivali saranno di scena al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario ... Secondo ilmessaggero.it

live sinner tsitsipas sixSinner a caccia del tesoro di Riad. Mercoledì il debutto al Six King Slam contro Tsitsipas, ore 18 esclusiva Netflix - Jannik mercoledì va a caccia del tesoro di Riad (Arabia Saudita). blitzquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sinner Tsitsipas Six