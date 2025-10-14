LIVE Italia-Israele Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | sfida decisiva per andare ai playoff

Oasport.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARMENIA U21 DI CALCIO DALLE 18.15 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Israele, valido per le Qualificazioni dei Mondiali del 2026. Gli azzurri, che giocheranno al Bluenergy Stadium, campo dell’ Udinese, partono favoriti per quello che è un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto, posizione valida per giocarsi la qualificazione ai playoff: è ormai quasi impossibile sperare nel raggiungimento della Norvegia al primo posto, lontana per punti e per differenza reti. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia israele qualificazioni mondiali calcio 2026 in diretta sfida decisiva per andare ai playoff

© Oasport.it - LIVE Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per andare ai playoff

Argomenti simili trattati di recente

live italia israele qualificazioniLIVE Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per incamerare i playoff - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Israele, ... Riporta oasport.it

live italia israele qualificazioniItalia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... Scrive fanpage.it

live italia israele qualificazioniItalia-Israele, orario e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni ai Mondiali 2026 - Con un successo gli azzurri di Rino Gattuso blinderebbero il secondo posto e quindi avrebbero la certezza di giocare almeno i playoff ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Israele Qualificazioni