Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Italia e Israele, valido per le Qualificazioni dei Mondiali del 2026. Gli azzurri, che giocheranno al Bluenergy Stadium, campo dell' Udinese, partono favoriti per quello che è un vero e proprio scontro diretto per il secondo posto, posizione valida per giocarsi la qualificazione ai playoff: è ormai quasi impossibile sperare nel raggiungimento della Norvegia al primo posto, lontana per punti e per differenza reti. L'Italia di Gennaro Gattuso cerca la quinta vittoria di fila nella competizione di qualificazione, dopo aver battuto per 1-3 la sporadica Estonia nel match di Tallinn: il match è stato deciso da Moise Kean, Mateo Retegui e da Francesco Pio Esposito che, grazie al cross di Leonardo Spinazzola, ha trovato il primo gol con la maglia della Nazionale.

© Oasport.it - LIVE Italia-Israele, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: scontro diretto per incamerare i playoff